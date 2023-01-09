Челябинский дерматолог назвала три ошибки в уходе за кожей в морозы

Алла Деменева призвала земляков носить варежки и сменить крем

Излишний уход за кожей в морозы принесет не пользу, а вред. Челябинский дерматолог Алла Деменева рассказала, каких ошибок следует избегать, когда на улице стоят аномальные холода.

Прежде всего дерматолог предостерегает от частого приема душа и ванны.

«Частые водные процедуры могут вызвать чрезмерную сухость и шелушение кожи, которая и без того уязвима в холодное время года. По этой же причине следует мыться теплой, а не горячей водой»,

— рассказала дерматовенеролог Клиники ЮУГМУ Алла Деменева.

Кроме того, следует отказаться от скрабов с абразивными частицами. Вместо них лучше использовать молочко, крем и пенку для умывания. Под запретом и средства, в состав которых входит этиловый спирт.

«Зимой нельзя использовать эмульсии, легкие увлажняющие средства, так как они содержат большое количество воды, а это может повредить коже»,

— говорит Алла Деменева.

Лучше отдать предпочтение питательным кремам с более плотной текстурой с содержанием глицерина, витаминов А и Е, растительных масел. Жирный крем (например, «Бепантен», «Пантенол») следует нанести на лицо за 30 минут до выхода на улицу. Это поможет защитить кожу от ветра и морозного воздуха.

Губы лучше смазывать кремом с глицерином. Не стоит использовать гигиеническую помаду, в составе которой есть вазелин: он пересушивает нежную кожу.

Помимо этого, доктор напоминает, что в мороз нужно носить теплые варежки, шарфы и шапки. Они защищают и кожу, и волосы.