Прежде всего дерматолог предостерегает от частого приема душа и ванны.
«Частые водные процедуры могут вызвать чрезмерную сухость и шелушение кожи, которая и без того уязвима в холодное время года. По этой же причине следует мыться теплой, а не горячей водой», — рассказала дерматовенеролог Клиники ЮУГМУ Алла Деменева.
Кроме того, следует отказаться от скрабов с абразивными частицами. Вместо них лучше использовать молочко, крем и пенку для умывания. Под запретом и средства, в состав которых входит этиловый спирт.
«Зимой нельзя использовать эмульсии, легкие увлажняющие средства, так как они содержат большое количество воды, а это может повредить коже», — говорит Алла Деменева.
Лучше отдать предпочтение питательным кремам с более плотной текстурой с содержанием глицерина, витаминов А и Е, растительных масел. Жирный крем (например, «Бепантен», «Пантенол») следует нанести на лицо за 30 минут до выхода на улицу. Это поможет защитить кожу от ветра и морозного воздуха.
Губы лучше смазывать кремом с глицерином. Не стоит использовать гигиеническую помаду, в составе которой есть вазелин: он пересушивает нежную кожу.
Помимо этого, доктор напоминает, что в мороз нужно носить теплые варежки, шарфы и шапки. Они защищают и кожу, и волосы.