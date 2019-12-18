Больше 70% челябинцев за появление пешеходного перехода у памятника «Орленку»

Промежуточные данные голосования говорят о том, что «зебра» людям нужна.

Послушать 00:00

Голосование на портале «Госуслуги» в разделе «Активный житель 74» идет полным ходом. Почти 73% респондентов высказались за возвращение пешеходного перехода к памятнику Орленку через проспект Ленина в районе улицы Красная. Чуть больше 19% против этого, а 8% считают, что такие вопросы должны решать специалисты.

«Да, появление перехода приведет к задержке автомобильного трафика в целом на 7-10 секунд, но приоритет мы должны отдавать пешеходам. В администрацию района постоянно поступают обращения с просьбой вернуть пешеходный переход, поэтому считаю, что вопрос нужно решать, переход здесь действительно нужен», — отмечает Глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Несколько лет назад было принято решение убрать данный переход, но сейчас к этому вопросу снова вернулись. Связано это с популярностью обновленного сквера «Алое поле» и ростом пешеходного трафика. Судьбу «зебры» городские власти решили отдать на суд общественности, жителям предстоит определиться в желаниях до 30 декабря.