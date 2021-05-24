Челябинский бизнесмен предложил построить завод Тesla на Южном Урале

Предложение от отправил Илону Маску в Твиттер

Бизнесмен из Челябинска, создатель экологических проектов Экотакси, Вещеворот, Овощеворот, Дмитрий Закарлюкин предложил южноуральцам запустить массовую акцию в призывом открыть в регионе завод Tesla. О планах открытия производства электромобилей в России Илон Маск заявил на масштабном форуме «Знание». Свои доводы и преимущества региона Закарлюкин изложил на странице в Фейсбук.

Уже несколько регионов выступили к основателю с предложением построить завод на их площадках. За Челябинскую область радеет бизнесмен Дмитрий Закарлюкин.

«А я считаю, что реально лучшее место для этого завода — Челябинская область. Во первых, в Троицке больше 300 солнечных дней в году, а гигафэктори Маска полностью работает на солнечной энергии. Во вторых, в Челябинской области прекрасное научно-промышленное наследие. К примеру, впервые в мире расщепление атома произошло именно здесь. В третьих, сам космос выбрал нашу область и пометил метеоритом в 2013 году. Ну, а для самой области — это был бы мощнейший шаг в сторону третьей промышленной революции и зелёной экономики. Фабрика электромобилей Тесла станет флагманом и магнитом для соответствующих зелёных инвестиций в регион», — написал Дмитрий в Фейсбуке.

Бизнесмен уже отправил в Твиттер Илону Маску предложение рассмотреть регион в качестве площадки для завода. Последовать его примеру он призывает жителей Челябинской области.