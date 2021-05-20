Южноуральцы смогут прослушать лекции Илона Маска

Выступление основателя Tesla и SpaceX состоится на форуме «Новое Знание»

Крупнейший образовательный онлайн-марафон «Новое знание» стартовал сегодня, 20 мая. До 22 мая перед онлайн-аудиторией выступят 150 спикеров. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко анонсировал лекции от Илона Маска.

Просветительский марафон «Новое знание» представляет собой масштабный образовательный форум, более чем за 100 часов спикеры представят свои кейсы, расскажут об актуальных тенденциях в атомной индустрии, кино и искусстве, цифровых технологиях, образовании, архитектуре и другим направлениях. Лекторы — квалифицированные специалисты в разных областях.

«Перед вами в эти три дня выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск. Я хотел бы вас попросить, все, кто будет слушать в течение этих трех дней — не упустите эту возможность», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии форума.

В пятницу, 21 мая, участники форума прослушают лекции инженера-электронщик и соучредителя компании Apple Computer Стива Возняк, ректора Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николая Цискаридзе, а также министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова, известного российского математика Ивана Ященко и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Марафон проходит в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Его зрителями могут стать более пяти миллионов человек.





Смотрите онлайн-трансляцию марафона прямо сейчас.