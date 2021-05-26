Еще в четырех городах Челябинской области откроют центры «Мой бизнес»

Предпринимателям будет проще получать услуги в формате «одного окна»

В России 26 мая отмечается День предпринимателя. В этот праздник четыре года назад в Челябинске начал работу первый в стране центр поддержки бизнеса «Территория бизнеса». В торжественный день руководство и коллектив подвели итоги четырехлетней работы и определили новые задачи.

В начале мероприятия, на котором собрались партнеры, объявили о ребрендинге. Теперь центр называется «Мой бизнес». Это название уже знакомо южноуральцам, однако сейчас оно официально закрепилось за местом, где оказывают поддержку бизнесу Челябинской области. «Мой бизнес» — бренд федеральный, под этим названием аналогичные центры работают во всех регионах России. На Южном Урале запустили обновленные сайт и социальные сети, а также изменили оформление информационных материалов.





С появлением «Территории бизнеса» вся поддержка для предпринимателей Челябинской области стала доступна в формате «одного окна». За четыре года оказано 145 тыс. услуг, в том числе выдано более 1,2 тыс. финансовых продуктов на общую сумму более 4,5 млрд рублей. Предприниматели создали 3,7 тыс. рабочих мест. Оборот 5,5 тыс. предприятий, сотрудничающих с центром, вырос на 28%. Объем налоговых поступлений благодаря этому увеличился на 15%. Инвестиции в основной капитал составили 9,5 млрд рублей.

По итогам 2020 года Челябинская область вошла в двадцатку лучших регионов по поддержке предпринимателей, согласно рейтингу министерства экономического развития России, находясь в группе А. Агентство стратегических инициатив назвало «Территорию бизнеса» лучшей практикой. Кроме этого, региональный центр «Мой бизнес» стал победителем Национальной премии центров «Мой бизнес» в номинациях «Лучший медиапроект», «Тимбилдинг для предпринимателей», «Признание».

«Центр „Мой бизнес“ не раз становился призером всероссийских конкурсов по разным направлениям деятельности. Его концепция легла в основу нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“ и тиражирована в 84 регионах страны. Мы будем и дальше развивать этот институт, в том числе и за счет расширения муниципальной сети, цифровизации услуг и сервисов», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.





Сейчас услуги института поддержки, кроме Челябинска, доступны в Магнитогорске, Кыштыме и Златоусте. Стратегия развития центра «Мой бизнес» на Южном Урале предполагает запуск в ближайшие два года «окон для бизнеса» в Южноуральске, Сатке, Верхнем Уфалее и Карталах. Кроме того, Челябинская область станет пилотным регионом по цифровизации бизнес-процессов.

«Позиция губернатора заключается в том, что наш регион прогрессивный, участвует во всех начинаниях. Цифровая экосистема — большой федеральный проект, он разрабатывается министерством экономического развития России и Корпорацией МСП. При его создании и внедрении очень важно опираться на мнение предпринимателей. Клиентами центров „Мой бизнес“ по всей стране являются уже более 300 тыс. бизнесменов, все они могут давать конструктивную обратную связь при разработке для них различных сервисов. Необходимо также опираться на мнение регионов. На местах лучше чувствуют и знают бизнес. Важно, чтобы Челябинская область была правильно встроена в цифровую экосистему. Для региона это вызов. Наш регион считается одним из передовых в части разработанных и внедренных цифровых сервисов для предпринимателей. Эти наработки войдут в экосистему, опыт Челябинской области будет учтен», — прокомментировал гендиректор центра «Мой бизнес» в Челябинской области Артур Юсупов.

Отметим, что Южный Урал стал одним из инициаторов и учредителей создания Ассоциации институтов развития предпринимательства «Мой бизнес». Она появилась в сентябре 2020 года. В нее вошли представители уже более 30 регионов России. Федеральное профессиональное сообщество призвано создать качественную экосистему для развития бизнеса, в том числе сформировать единое информационное поле, разработать новые продукты, развивать центры «Мой бизнес» в субъектах РФ. Пост руководителя и председателя правления ассоциации с 1 июня займет Артур Юсупов. Должность гендиректора регионального центра «Мой бизнес» он покидает, о чем объявил во время мероприятия.