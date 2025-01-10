Беременным зимой важно питаться продуктами, богатыми витаминами и минералами. Акушер-гинеколог отделения патологии беременности Клиники ЮУГМУ Светлана Дроздова рассказала, какие овощи и фрукты нужно включить в рацион женщин в положении, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.
Питаться полезно и разнообразно можно даже зимой. Основой станут следующие продукты:
квашеная капуста (содержит много витамина С);
свекла (источник витаминов группы В и фолиевой кислоты);
морковь (источник бета-каротина);
яблоки (источник витамина С. В одном фрукте среднего размера есть 9% дневной нормы потребления аскорбиновой кислоты);
тыква (низкокалорийный овощ, источник витаминов группы В);
орехи (богаты витаминами В1, B6, фолиевой кислотой, железом, магнием, медью, марганцем. Также в них содержатся жирные кислоты омега-3 и омега-6);
мясо (содержит железо. Предпочтение лучше отдавать говяжьему языку, печени, телятине);
рыба (источник йода и полиненасыщенных жирных кислот омега-3, необходимых для формирования мозга ребенка, развития его когнитивных функций).
Экзотические фрукты акушер посоветовала заменить клюквой, брусникой, черникой, черной и красной смородиной, облепихой. Можно также употреблять сухофрукты. Но что особенно важно, стоит ограничить мучное и сладкое.