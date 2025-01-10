Челябинский акушер рассказала о питании беременных зимой

В рацион следует добавить продукты, богатые витаминами и минералами

Беременным зимой важно питаться продуктами, богатыми витаминами и минералами. Акушер-гинеколог отделения патологии беременности Клиники ЮУГМУ Светлана Дроздова рассказала, какие овощи и фрукты нужно включить в рацион женщин в положении, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Питаться полезно и разнообразно можно даже зимой. Основой станут следующие продукты:

квашеная капуста (содержит много витамина С);

свекла (источник витаминов группы В и фолиевой кислоты);

морковь (источник бета-каротина);

яблоки (источник витамина С. В одном фрукте среднего размера есть 9% дневной нормы потребления аскорбиновой кислоты);

тыква (низкокалорийный овощ, источник витаминов группы В);

орехи (богаты витаминами В1, B6, фолиевой кислотой, железом, магнием, медью, марганцем. Также в них содержатся жирные кислоты омега-3 и омега-6);

мясо (содержит железо. Предпочтение лучше отдавать говяжьему языку, печени, телятине);

рыба (источник йода и полиненасыщенных жирных кислот омега-3, необходимых для формирования мозга ребенка, развития его когнитивных функций).

Экзотические фрукты акушер посоветовала заменить клюквой, брусникой, черникой, черной и красной смородиной, облепихой. Можно также употреблять сухофрукты. Но что особенно важно, стоит ограничить мучное и сладкое.