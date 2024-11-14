«Ночью ела сгущенку»: челябинка рассказала о жизни с диабетом беременных

Повышенная глюкоза почти никак себя не проявляет

Сегодня, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Его цель — информировать о хроническом эндокринном заболевании, когда в крови постоянно повышен сахар. Симптомы едва заметны: постоянная жажда, частое мочеиспускание и сильное чувство голода даже после еды.

«Сегодня диабет наряду с гипертонией и раком называют „тихим убийцей“, потому что начальные стадии заболевания этих болезней никак себя не проявляют. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем не реже одного раза в год, особенно после 40 лет, проходить диспансеризацию, чтобы вовремя выявить повышение сахара в крови», — рассказала главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.

В региональном Минздраве советуют увеличить физическую активность и отказаться от быстрых углеводов. Когда речь идет о диабете, чаще всего говорят о первом и втором типах (пациенты с первым типом не могут жить без инсулина, а со вторым могут корректировать сахар с помощью диеты, таблеток или опять-таки инсулина). Однако есть еще и гестационный сахарный диабет, который проявляет себя только во время беременности.

Чаще всего его обнаруживают в третьем триместре. Юле не повезло: у нее он проявился в первом. Медики посоветовали исключить все продукты белого цвета: сахар, хлеб, рис, манку и придерживаться диеты стола № 9.

«В этот же день я бросила есть сладкое. Мне даже сон приснился, как я закрылась в комнате и ела сгущенку огромной ложкой прямо из банки. Первое время было сложно, потому что не до конца понимала, какие продукты есть можно, а какие — кроме чистого сахара и булок — нельзя. Поэтому я досконально изучила всевозможные статьи в интернете, ходила к специалистам на консультации», — рассказала Юлия.

Медики объяснили девушке, чем опасен диабет беременных. Если не держать сахар под контролем, внутренние органы малыша в утробе мамы будут расти быстрее, чем они могут выполнять свои функции. И поджелудочная железа крохи будет работать вместо маминой. Ребенок может родиться очень большим, кроме того, у него могут не «раскрыться» легкие после рождения.

«Многие боятся инсулина. Я пока удерживаю сахар за счет питания. Но если моя поджелудочная дальше не будет сама справляться, то не вижу проблемы его ставить. Но я точно не буду рисковать здоровьем своего ребенка. Гестационный сахарный диабет не так страшен, как о нем рассказывают. Главное — сидеть на диете, общаться с позитивными людьми, радоваться и много смеяться. Стресс, кстати, тоже повышает сахар», — продолжила девушка.

В действительности диета, о которой идет речь, на самом деле является обычным правильным питанием. Человек ест овощи, фрукты, крупы, супы, избегая продуктов, которые резко повышают сахар в крови. В Сети можно найти множество рецептов из разрешенных ингредиентов.

«Я никогда в жизни не отказывала себе в булочках и шоколадках. Когда исключила их из рациона, у меня появилась дополнительная энергия. Видимо, пришло время здорового питания», — подытожила Юлия.

У большинства женщин гестационный сахарный диабет проходит после родов. И они продолжают жить обычной жизнью.