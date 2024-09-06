Посещение психолога беременными скоро станет обязательным

Минздрав разрабатывает новый стандарт

Министерство здравоохранения России занимается подготовкой нового стандарта медицинской помощи беременным женщинам, в который будет включена обязательная консультация психолога, как соответствие комплексному подходу к здоровью будущей матери.

В документе также пропишут регулярность приемов у таких специалистов, как акушер-гинеколог, кардиолог, терапевт, стоматолог, необходимые для сдачи анализы и проводимые исследования, в том числе скрининги, рекомендации по приему витаминов и минералов.

Эксперты акцентируют внимание на том, что беременность является особым периодом, требующим внимания к физическому здоровью и ментальному благополучию женщины.

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