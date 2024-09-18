Может ли УЗИ во время беременности навредить ребенку

Многие мамы тревожатся из‑за этого

УЗИ относится к единственному неинвазивному и абсолютно безопасному способу определения состояния здоровья плода и будущей матери, и его проведение актуально весь период вынашивания ребенка. Однако есть будущие мамы, которые опасаются такой диагностики.

«Несмотря на то что ультразвуковая диагностика при беременности широко и успешно применяется в медицинской практике уже несколько десятилетий, наши пациенты все же тревожатся о безопасности ультразвука для плода. Следует понять, что любое физическое явление способно нанести вред человеку, все дело в силе и количестве воздействия. Ультразвуковые приборы, применяемые для исследования плода, работают на безопасном для малыша уровне мощности», — информирует заведующий отделением антенатальной охраны плода областного перинатального центра города Челябинска Сергей Шумаков.

Врач отмечает, если УЗИ выполняется квалифицированным специалистом с соблюдением рекомендованных сроков и протоколов, вредного воздействия на течение беременности не происходит.