Челябинский аэропорт начинает выходить из режима ограничений

Воздушная гавань вернулась к круглосуточному графику работы.

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Аэропорт в Челябинске вновь будет работать круглосуточно. Ранее режим был урезан с 15:10 до 08:20 часов, для того, чтобы специалисты могли завершить работы на взлетно-посадочной полосе.

Сейчас же руководство аэропорта объявило о том, что он возвращается к привычному графику работы, а также о том, что в учреждении постепенно снимают режим ограничений.

«Международный аэропорт Челябинск имени И. В. Курчатова начал постепенный выход из режима ограничений. Возврат к обычному графику авиаперевозок предусматривает 3 этапа. Пройдут они строго в соответствии с методическими указаниями Федерального агентства воздушного транспорта РФ», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе миндортранса региона.

Напомним, что для уменьшения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, в терминале разместили антисептики, здание, трапы и автобусы постоянно обрабатывались, а в помещениях появилась разметка для соблюдения социальной дистанции.

Все сотрудники аэропорта, работающие с пассажирами, строго соблюдают масочный режим.