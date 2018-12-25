/ Первый этап реконструкции аэродрома заканчивается в челябинском аэропорту

О том, как проходит строительство, рассказал технический директор воздушной гавани.

В Челябинском аэропорту заканчивается первый этап строительства нового аэродрома. Точнее, демонтажа покрытия — в последний раз оно обновлялось в 60-х годах. Новая взлетно-посадочная полоса будет соответствовать всем стандартам. Это необходимо для приема делегации из других стран в рамках саммитов ШОС и БРИКС. На данный момент полностью завершены монолитные работы по строительству здания аэровокзала, а к концу декабря планируется завершить устройство металлоконструкций перекрытия.

Дальше ведутся работы по инженерным сетям, порядка 30% выполнения. К апрелю будет полностью завершен тепловой контур, то есть здание полностью обретет внешний вид. Параллельно ведутся работы по устройству инфраструктуры, сопутствующей к аэровокзалу: высоковольтные линии, водопровод, газопровод, строительство котельной. Все, что касается аэродрома, федеральный проект. У нас здесь ведутся демонтажные работы. На сегодняшний день порядка 63 тысяч квадратных метров демонтировано из необходимых 98 тысяч. — рассказал Алексей Слюняев.

После Нового года подрядчик приступит к земляным работам. Будет вырыт котлован для подготовки к бетонным работам, которые начнутся весной 2019 года, как только потеплеет. Зимой же продолжится демонтаж искусственного покрытия и подведение инженерных коммуникаций. Кроме того, у нового аэропорта увеличится пропускная способность аэровокзала, он будет оснащен уникальным радиолокационным и светосигнальным оборудованием. Изготовят его в Челябинске — на радиозаводе «Полет». Добавится и число мест для стоянок самолетов. Сейчас их 29, а после реконструкции будет почти 50.

Баландино получит так называемую 3 категорию ИКАО — возможность посадки на автопилоте при любых погодных условиях (прим. ред.: сейчас челябинский аэропорт обладает только первой категорией ИКАО). Это значит мобильность, значит повышенное внимание, значит, что будут появляться какие-то межрегиональные рейсы. — рассказал «Первому областному» губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Вскоре челябинский аэродром получит высшую категорию и будет соответствовать всем международным стандартам, благодаря усилиям губернатора Бориса Дубровского. Именно он способствовал тому, чтобы средства в размере 1 млрд 200 млн рублей были направлены Челябинску досрочно, уже в 2018 году, хотя изначально начать работы планировали в 2019. Кроме того, более 6 млрд рублей потратят на строительство здания нового аэровокзала — это частные инвестиции самих владельцев аэропорта. Строительство аэродрома же спонсирует федеральный бюджет — он обойдется в 5 млрд рублей.