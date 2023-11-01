На трех водоемах Челябинской области временно ограничили рыбалку

Рассказываем, о каких правилах нужно помнить

1 ноября на озерах Увильды и Тургояк, а также на Аргазинском водохранилище начинается нерестовый запрет на рыбалку. Любительская ловля там теперь доступна с большими ограничениями, рассказал начальник регионального рыбнадзора Руслан Фетисов.

В период нереста рыба размножается и оказывается очень уязвима для ловли. Чтобы избежать истребления, вводятся запреты для рыбаков. По закону нельзя рыбачить с лодок или в забродных костюмах. Допускается любительская ловля только с берега, с использованием донных или поплавочных удочек, спиннинга или фидера. У одного человека может быть не больше двух крючков на одну снасть.

Введенный сейчас нерестовый запрет касается сиговых пород рыб: пеляди, рипуса и сига. Это один из основных биоресурсов, которым чаще всего зарыбляют водоемы Челябинской области.

Нерестовый запрет продлится до 10 декабря. В случае нарушения правил есть риск возбуждения уголовного дела. Во время нереста рыбнадзор работает вместе с другими органами. На дорогах сотрудники ГИБДД осматривают машины. На пограничной зоне к работе подключаются пограничники.

Кроме сезонных ограничений надо помнить и о требованиях, которые действуют круглый год. Подробнее — в отдельном материале «Первого областного».

Напомним, 30 октября во Второе озеро (Красноармейский район) выпустили 20 тысяч особей сазана. Пригодным для зарыбления водоем признали только в этом году.