В Челябинской области после сильных морозов окреп лед на водоемах. Теперь любители зимней рыбалки массово выходят за своим уловом. Не удержался и наш фотограф Андрей Ткаченко. В его подборке зимних фото — целая инструкция, как надо выходить за уловом, и добытые трофеи. 0006 (38) (1).jpg Чаще всего на южноуральских озерах ловят окуня. 0014 (25) (1).jpg Нехитрое снаряжение для зимней рыбалки — удочки и черпак-шумовка. 0002 (41) (1).jpg Зимой таких палаток на реках и озерах Южного Урала множество. 

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А это коллега нашего Андрея — не менее известный челябинский фотограф Вадим Ахметов. Хвастается своим трофеем.   0005 (38) (1).jpg Есть в зимней рыбалке некая романтика и даже флер. А вот магнитогорский рыбак (кстати, тоже фотограф) Вадим Бурляев рассказывал нам, чем опасна рыбалка не только зимой, но и летом.