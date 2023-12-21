В Челябинской области после сильных морозов окреп лед на водоемах. Теперь любители зимней рыбалки массово выходят за своим уловом. Не удержался и наш фотограф Андрей Ткаченко. В его подборке зимних фото — целая инструкция, как надо выходить за уловом, и добытые трофеи. Чаще всего на южноуральских озерах ловят окуня. Нехитрое снаряжение для зимней рыбалки — удочки и черпак-шумовка. Зимой таких палаток на реках и озерах Южного Урала множество.
А это коллега нашего Андрея — не менее известный челябинский фотограф Вадим Ахметов. Хвастается своим трофеем.
Есть в зимней рыбалке некая романтика и даже флер. А вот магнитогорский рыбак (кстати, тоже фотограф) Вадим Бурляев рассказывал нам, чем опасна рыбалка не только зимой, но и летом.
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