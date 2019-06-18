/ Челябинских депутатов лишили vip-мест на матчах «Трактора»

Ситуацию прокомментировал директор «черно-белых» Борис Видгоф.

Депутатов Челябинска лишили vip-ложи на арене «Трактор». Много лет места над сектором D1 для народных избранников выделялись бесплатно, однако новое руководство «черно-белых» поступило иначе. Теперь у них появилась цена — около двух миллионов рублей, и конкретный покупатель — директор завода «Конар» Валерий Бондаренко, заплативший за вип-ложу в пять раз больше.

Кроме того, «Конар» в три раза увеличил спонсорские отчисления в команду. Отметим, что лишение vip-ложи депутатов не устроило, однако при этом они не стали рассматривать вариант с покупкой абонемента или мест в других ложах. Это, в свою очередь, вызвало непонимание у директора «Трактора» Бориса Видгофа.

Так на хоккей из депутатов ходит 7 человек. Депутатов — 170. Из этих 170 отправили 49 в городскую Думу. Равные у всех права, но поделить эту ложу на 170 тоже невозможно. Абонемент можно купить в зале в любое место. Абонементы начинаются, по-моему, от 10 тысяч до 35. Центральные, близко ко льду, к хоккеистам, очень комфортные места. Поэтому вариантов любых полно и если кто-то действительно любит хоккей, хочет болеть за свою команду, наверное, он тоже должен какие-то вложения свои сделать, а не просто там кричать. — рассказал радио «Business FM Челябинск» директор «Трактора» Борис Видгоф.

Функционер отметил, что все деньги от продажи лож пойдут на развитие инфраструктуры клуба. С таким подходом согласен экс-нападющий «Трактора» Анатолий Картаев. Советский хоккеист подчеркнул: ветераны команды сидят на обычных трибунах, получая каждый сезон абонементы и поддерживая игроков на арене. Анатолий Картаев считает, что в том, что клуб ищет дополнительный способ заработка, нет ничего плохого.

Они же продают-покупают игроков. Атрибутика у них спортивная своя. Даже вот мороженое «Трактор» — это же нормальное явление. Хоккей требует больших затрат и в принципе надо как-то выживать. Мы же хотим, чтобы команда «Трактор» играла в КХЛ. Там все методы и способы хороши для того, чтобы клуб зарабатывал. Хоккей — это коммерческая основа и в принципе зарабытывание денег. Поэтому руководство, наверное, знает, что делает. То, что на самом деле ветеранам уделяют внимание — это правильно, это нормально. У нас места на трибуне. Нам выдают Б2 — верхние места и 4 — где 14-15 ряд. Мы спасибо говорим за то, что нам дают места просматривать матчи. — сказал Анатолий Картаев.

Отметим, что на данный момент на арене свободно 15 лож. Их цена варьируется от 1 миллиона 800 тысяч до 2 миллионов 200 тысяч за сезон.