/ Чешский форвард Томаш Гика стал игроком «Трактора»

Контракт игрока и команды рассчитан на 2 года.

Нападающий Томаш Гика официально стал игроком челябинского «Трактора». Соглашение между клубом и чешским нападающим рассчитано на два года, сообщает официальный сайт «черно-белых». По словам директора команды Бориса Видгофа, Томаш Гика рассматривается на роль одного из лидеров клуба. Прежде всего это касается атакующих действий.



Томаш умеет забивать и ассистировать партнерам, хорошо действует при игре в своей зоне. Надеемся, что чешская связка Седлак-Гика будет ярко играть за «Трактор», а болельщики команды своей поддержкой помогут новичкам быстро адаптироваться в Челябинске! — рассказал сайту «Первый областной» директор «Трактора» Борис Видгоф.



Отметим, что прошедший сезон нападающий провел в Северной Америке. Томаш Гика был задрафтован в 6-м раунде под 171 номером «Лос-Анджелес Кингз», но играл за команды «Вегас Голден Найтс» и фарм-клуб «Золотых рыцарей» — «Чикаго Вулвс». Кроме того, Томаш Гика защищал цвета ХК «Млада-Болеслав», «Гатино Олимпикс», и «Ферьестад». За карьеру Томаш Гика провел 764 матча и набрал 556 очков при показателе полезности «+93».

