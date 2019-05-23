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/ Магазины оставили алкоголь в свободном доступе во время последних звонков

Магазины оставили алкоголь в свободном доступе во время последних звонков

В торговых точках отметили, что никаких рекомендаций не получили.
сегодня в 17:04
  |  Общество

Торговцам в Челябинске порекомендовали не продавать алкоголь в дни последних звонков, то есть с 22 по 25 мая. «Молодая гвардия» решила проверить, насколько магазины вняли просьбам и оградили ли прилавки с алкоголем. В алкомаркете на улице Цвиллинга сообщили, что даже не слышали о подобной рекомендации, в магазине по улице Тимирязева также отметили, что никаких договоренностей с мэрией нет. «Молодую гвардию» такой расклад огорчил. По их мнению, возможность купить алкоголь прямо возле школы пагубно влияет на молодежь.

Мы прошли ряд магазинов и обнаружили, что везде продают алкоголь. Нет никакого запрета, распоряжений хотя бы о частичной продаже алкоголя не поступало. В том году в некоторых магазинах прилавки были занавешены, алкоголь вообще не продавался. — рассказал сайту «Первый областной» представитель «Молодой гвардии» Александр Пашкеев.

Чтобы в 2020 году ситуация не повторилась, решено заняться проблемой прямо сейчас.

Мы видим, что такая проблема существует. «Молодая гвардия» ей займется. Я считаю, что нужно подготовить законодательный акт, распоряжение на несколько лет, чтобы не на словах запрет. — сообщила сайту «Первый областной» представитель «Молодой гвардии» Ликонида Сигуева.

Напомним, что на аппаратном совещании 20 мая мэр Челябинска Владимир Елистратов заявил, что ограничения продажи алкоголя в местах, где гуляет молодежь во время последних звонков, — практика регулярная и обычная.

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