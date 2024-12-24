Челябинские врачи разделили фаланги пальцев мальчику из ДНР

У ребенка врожденная аномалия кисти

Специалисты Челябинской областной детской клинической больницы провели пластику кисти 11-летнему мальчику Кириллу из города Ясиноватой, у которого есть врожденная аномалия — отсутствие фаланг на пальцах, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В августе этого года Кирилл вместе с бабушкой приехал в Челябинск на молодежный форум. Там они познакомились с фондом «Родная».

«Благодаря фонду ребенок оказался в ЧОДКБ. Хирурги-травматологи оперативно устранили амниотическую перетяжку пальцев, провели кожную пластику и буквально „разделили“ пальцы», — рассказали в пресс-службе.

Специалисты ЧОДКБ имеют опыт работы с детьми, находящимися в зоне боевых действий. Упор в лечении Кирилла сделали не только на физическом восстановлении, но и на психологической поддержке.

«Стресс, постоянное чувство тревоги — все это накладывается на уже существующие трудности и может значительно усугублять и психологическое, и физическое состояние. То, что Кирилл получил не только хирургическую помощь, но и поддержку квалифицированного психолога, — это критически важный момент», — отметила медицинский психолог отделения реабилитации ЧОДКБ Елена Ковтунова.

Кирилл уже вернулся домой и впервые за три года пошел на очное школьное обучение. В планах врачей — провести мальчику косметическое протезирование кисти.