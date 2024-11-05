Челябинские врачи показали коллекцию предметов, которые достали из пациентов

Иголки среди них не самые опасные

Врачи челябинской горбольницы № 1 обновили свою коллекцию предметов, которые извлекли из пациентов. Через хирургов и врачей-эндоскопистов только этой больницы в год проходит до 150 человек. Среди экспонатов — пуговицы, пластмассовые зверушки, швейные иголки, медальоны, цепочки и даже целые зубные щетки.

Но иглы и щетки не самые опасные инородные предметы. Гораздо страшнее, если ребенок проглотил плоскую батарейку или решил попробовать на зубок магнитные шарики, говорит заведующий детским хирургическим отделением ГКБ № 1 Виктор Базалий.

«Организм — система хитрая: разворачивает иголку тупым концом и так она движется по кишечнику. Извлечь ее проще. Батарейка опасна тем, что, когда она застревает в пищеводе, идет тесный контакт со слизистой, что вызывает некроз. К тому же стенки такой кнопочной батарейки быстро разрушаются, острые края дополнительно травмируют стенки пищевода и кишечника. И их не всегда удается достать эндоскопически, приходится оперировать», — рассказывает врач.

Магниты опасны тем, что в верхний отдел желудочно-кишечного тракта они проскакивают незаметно, а когда попадают в кишечник, склеивают его стенки, притягиваясь и нарушая проходимость. Или передавливают стенки кишечника, делают в них отверстия, возникает отмирание тканей, в тяжелых случаях возможны перитонит и даже сепсис.

Чаще всего к врачам обращаются родители, которые успели заметить момент проглатывания. Но если этот момент не зафиксирован, взрослых должны насторожить следующие факторы: рвота, отказ от еды, слюнотечение, боли в животе, температура, нарушение стула, его задержка.