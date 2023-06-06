Челябинские врачи избавили механика из Кургана сразу от двух смертельных недугов

Пациент приехал на Южный Урал, чтобы вылечить сердце, а у него обнаружили рак

Житель Кургана приехал в Челябинск оперировать сердце. При подготовке к вмешательству его отправили на компьютерную томографию. Изучая снимки, медики сделали неожиданную находку — раковую опухоль в левом легком. Чем закончилась эта история, читайте в материале ИА «Первое областное».

Виталий Герасимов почти всю жизнь проработал механиком на хлебозаводе, чинил станки и машины. В свободное время охотился и рыбачил. Мужчина вырастил сына и никогда не жаловался на здоровье, но к 60 годам, что называется, прихватило.

«Стал задыхаться. Пройдешь десять метров — и нечем дышать. Жена и сын уговорили пойти в больницу. А там врачи обнаружили проблемы с сердцем», — рассказывает Виталий.

У Виталия нашли врожденный порок аортального клапана. Обычно эта особенность организма создает проблемы ближе к пенсионному возрасту. Так и случилось с нашим механиком. Курганские врачи дали Виталию квоту на высокотехнологичную операцию и направили пациента в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, который расположен в Челябинске.

«Было страшно, конечно. Но тут такие врачи! Я им просто доверился. И операция прошла успешно», — замечает Виталий.

Чтобы определить тактику ведения операции, уже в кардиоцентре пациенту провели мультиспиральную компьютерную томографию. В федеральной клинике стоит аппарат, который с легкостью делает изображение движущихся органов, причем фотографирует их целиком.

«Одно нажатие кнопки позволяет нам получить объемное изображение сердца, хотя оно двигается постоянно. Но на этот раз мы нашли еще кое-что. В задних отделах левого легкого мы заметили шарик, который накапливал контрастное вещество и был очень похож на периферический рак», — говорит врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики Галина Саевец.

По словам медика, разглядеть опухоль на обычном рентгене было бы невозможно. В прямой проекции на нее падала тень позвоночника, а при съемке сбоку опухоль закрывала тень сердца.

Чтобы не делать мужчине две операции, врачи решили избавить Виталия от двух смертельных недугов за одно вмешательство. На помощь кардиохирургам пришли коллеги из Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

«Операция длилась четыре часа. За это время мы с коллегами удалили опухоль в легком и провели коррекцию клапана. Для Виталия это был оптимальный вариант лечения. В противном случае ему пришлось бы два раза разрезать грудь и два раза лежать под наркозом. Никаких трудностей во время вмешательства не было: ход операции мы спланировали заранее. Операция прошла в плановом порядке, без каких-либо осложнений», — говорит заведующий кардиохирургическим отделением № 1 ФЦССХ, сердечно-сосудистый хирург, к. м. н. Станислав Андриевских.

Сейчас Виталий чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Пациент из Кургана надеется, что за несколько месяцев сможет вернуться к привычным физическим нагрузкам и даже вернется на свое рабочее место. Медики говорят, что это возможно: прогноз на выздоровление хороший.

Ранее школьнице из Челябинской области удалили «вторую» печень.



Между тем Федеральный кардиоцентр в Челябинске освоил новый вид дорогостоящих операций, которые до прошлого года проводили только на открытом сердце, а теперь делают через небольшие проколы. Историю своего спасения рассказал журналистам 41-летний боксер из Челябинска Сергей Гатауллин.

Кроме того, на Южном Урале освоили новую операцию по восстановлению ритма сердца — врачи больницы «РЖД-Медицина» провели ее первыми на Урале.