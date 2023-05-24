«Впервые на Урале освоена операция по восстановлению ритма сердца у пациентов с хронической формой мерцательной аритмии. Речь идет о торакоскопической радиочастотной абляции устьев легочных вен. Подобная операция выполняется только в нескольких медицинских центрах России», — уточняют в пресс-службе.
Центр сердечно-сосудистой хирургии больницы «РЖД-Медицина» оказывает медицинскую помощь работникам Южно-Уральской, Свердловской, Куйбышевской, Приволжской и Западно-Сибирской железной дороги, а также пенсионерам-железнодорожникам и населению, прикрепленному к больнице по прописке.
Руководит РСЦ ректор Уральской государственной медицинской академии дополнительного образования, заслуженный врач Российской Федерации Алексей Фокин.
В 1 квартале 2023 года медики центра провели более 25 операций коронарного шунтирования при остром коронарном синдроме, 226 стентирований коронарных артерий, 20 операций имплантации устройств водителя ритма и дефибрилляции, 27 операций на артериях, в том числе на артериях, питающих головной мозг, на почечных артериях и аорте.
Между тем в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, который расположен в Челябинске, спасли о разрыва аорты 41-летнего боксера. Мужчина случайно узнал о смертельно опасной патологии во время профилактического осмотра.