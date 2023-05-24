На Южном Урале освоили новую операцию по восстановлению ритма сердца

Челябинские врачи провели ее первыми на Урале

Центр сердечно-сосудистой хирургии больницы «РЖД-Медицина» провел первое на Урале вмешательство по восстановлению ритма сердца. Об этом в среду, 24 мая, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Впервые на Урале освоена операция по восстановлению ритма сердца у пациентов с хронической формой мерцательной аритмии. Речь идет о торакоскопической радиочастотной абляции устьев легочных вен. Подобная операция выполняется только в нескольких медицинских центрах России»,

— уточняют в пресс-службе.

Центр сердечно-сосудистой хирургии больницы «РЖД-Медицина» оказывает медицинскую помощь работникам Южно-Уральской, Свердловской, Куйбышевской, Приволжской и Западно-Сибирской железной дороги, а также пенсионерам-железнодорожникам и населению, прикрепленному к больнице по прописке.

Руководит РСЦ ректор Уральской государственной медицинской академии дополнительного образования, заслуженный врач Российской Федерации Алексей Фокин.