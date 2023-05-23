Несколько лет назад Сергей Гатауллин потерял друга — его жизнь внезапно оборвал инфаркт. У Сергея с детства скакало давление, поэтому он решил не ждать ухудшения и стал каждый год проходить комплексное обследование сосудов и сердца.
«Несколько лет все было в порядке. Но в 2020-м я столкнулся с коронавирусом, болел тяжело. И это, видимо, оставило след. В прошлом году у меня нашли расширение клапана аорты. Показатели были на границе нормы», — рассказывает Сергей.
Из горбольницы № 1 пациента отправили на консультацию в федеральный кардиоцентр. Здесь Сергей прошел углубленную диагностику. Его диагноз подтвердился. Причем проблема усугублялась — расширение аорты росло. Медики посоветовали операцию — установку протеза аорты. В противном случае она могла разорваться в любой момент, а Сергей — погибнуть.
Кардиохирурги провели пациенту протезирование восходящего отдела аорты с сохранением своего клапана — операцию Дэвида.
«Мы провели клапансохраняющую операцию. И это важно. Если бы мы поставили молодому мужчине механический протез клапана, ему пришлось бы всю жизнь принимать варфарин — препарат, который снижает свертываемость крови. Он бы был вынужден постоянно ходить в поликлинику, сдавать анализы и контролировать дозу препарата. Недостаточная доза варфарина может привести к тромбозу и смерти, а высокая доза — к большим кровотечениям, и это тоже опасно для жизни. Со своим клапаном принимать такое лекарство не нужно, человек может вести привычный образ жизни», — говорит заведующий кардиохирургическим отделением № 2 ФЦССХ Владислав Аминов.
Подобные операции хирурги кардиоцентра выполняют десятками каждый год. Но особенность этой — Сергея оперировали через малый доступ.
«Раньше мы делали стандартный разрез грудной клетки длиной 25—30 см, а сейчас оперируем через маленькие разрезы длиной 6—8 см. И это общая тенденция в России и мире — проводить уже известные операции малотравматичным способом. Так пациенты быстрее восстанавливаются, а сама операция имеет более приемлемый косметический эффект», — говорит главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в городе Челябинске Олег Лукин.
Операция Дэвида, выполненная через малый доступ, — это один из новых видов высокотехнологической медицинской помощи, которую выполняют в Челябинске. В прошлом году было выполнено всего 20 таких операций, в этом — уже 18 из 34 квот. Каждая такая операция стоит порядка двух с половиной миллионов рублей, а пациенту она обходится абсолютно бесплатно.
Олег Лукин отмечает, что во время ковида был провал в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, и теперь в кардиоцентр поступает много запущенных пациентов. Случай Сергея показателен тем, что недуг обнаружили на ранней стадии, когда хирурги смогли сохранить пациенту собственный клапан.
«Лучше, чем придумала природа, клапанов нет. И когда можно сохранить собственный клапан, это идеальный вариант для больного», — замечает Олег Лукин.
Главный врач призывает челябинцев контролировать состояние своего здоровья. С ним солидарен и наш герой.
«Я советую всем следить за здоровьем. Например, меня ничего не беспокоило, не было сильных скачков давления, аритмии, не болело сердце, а оказалось, что смертельная угроза рядом. Но теперь я здоров и собираюсь вернуться к привычному образу жизни — заниматься боксом, кататься на сноубордах и сапах, на квадроциклах», — говорит Сергей.
Ранее мы рассказывали о том, что пенсионер из Челябинской области в 67 лет узнал о врожденном пороке сердца, от которого многие умирают еще подростками.
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