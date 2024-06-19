«Лорик все еще со своим двориком»: после переезда в Миасс блогер стала еще популярнее

В подписчиках у нее более 17 тысяч человек

Мы уже рассказывали вам о сельском блогере из поселка Лесного Уйского района Ларисе Сабировой. В своем канале «Лорик и ее дворик» она рассказывает, как ведет хозяйство, ухаживает за животными, а также делится фирменными рецептами. Мы связались с Ларисой и узнали, как обстоят дела с ее блогом сейчас.



За год блогер успела поменять место жительства, теперь Лариса живет в Миассе, однако вести влог не перестала, и количество ее подписчиков растет.

«Всю жизнь мы прожили в деревне, держали коров и лошадей, выращивали птицу, были и кролики. Муж увлекался голубеводством. Сейчас мы переехали в город Миасс. Будем учиться жить городской жизнью», — пишет Лариса на своем канале.

После переезда в город она продолжает вести влог, но не так часто, как хотелось бы. Работа занимает много времени.

В 2023 году число подписчиков на ее канале достигало 12 тысяч человек. Сейчас на Ларису подписано уже более 17 тысяч. Некоторые ее ролики собирают до 23 тысяч просмотров.

«Это уже вошло в привычку, наверное. Привычка снимать, привычка разговаривать. У меня появились виртуальные друзья, мы общаемся по телефону, по почте»,— говорит Лариса.

С хейтерами наш сельский блогер тоже сталкивалась неоднократно, однако предпочитает сразу удалять плохие комментарии. В основном аудитория у Ларисы хорошая, уже стала ей родной.

Зрителям нравится ее непосредственность и простота, она ведет свой влог с душой, показывая свою жизнь такой, какая она есть.

«Лариса, всегда с удовольствием смотрю вас. Вы очень душевная женщина. Мне так хочется такую сестру, как вы. Дай бог здоровья вам и всем вашим близким», — пишут подписчики.

Напомним, что создать блог жительнице Лесного предложили ее сын и муж. Брат придумал звучное название — «Лорик и ее дворик». А тематику блога придумывать не пришлось: Лариса снимает свою повседневную жизнь.