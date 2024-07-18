Педагог из Челябинска стала амбассадором Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

Одна из главных задач — содействие распространению качественного социально значимого контента

В 23 регионах страны, в том числе в Челябинской области, выбраны 34 амбассадора Всероссийского проекта «ТопБЛОГ», первого образовательного проекта для блогеров, который реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование», сообщает пресс-центр АНО «Россия — страна возможностей».

Официальные представители проекта — уже состоявшиеся авторы из разных сфер, их аудитория достигает сотен тысяч подписчиков, а медиаохваты исчисляются миллионами просмотров. В своих регионах они объединят авторов контента, станут голосами регионов на крупных медиасобытиях и расскажут россиянам о перспективах для развития, которые дает президентская платформа «Россия — страна возможностей». Одной из главных задач амбассадоров станет содействие распространению качественного социально значимого контента.

Амбассадором проекта «ТопБЛОГ» от Челябинской области стала финалист третьего сезона проекта Екатерина Тишкова — учитель, педагог по эстрадному вокалу и гитаре, звукорежиссер гимназии № 1 Челябинска. Большая часть блога Екатерины посвящена преподаванию и созданию контента для родителей и учеников, в том числе историям про обучающихся и классное руководство. Дважды в неделю амбассадор выпускает обучающие видео #МузКомбо, где подробно разбираются аккорды, бой и элементы начальной музыкальной грамоты, а также ведет рубрику #КультурТур о путешествиях и рассказывает об интересных и социально значимых событиях, которые происходят в гимназии.

«Фраза, которой я бы охарактеризовала проект „ТопБЛОГ“, — „Быть успешным разрешается“. В проекте я уверенно дошла до финала, приобрела многие важные для блогера компетенции (научилась находить инфоповоды, взаимодействовать с аудиторией, освоила ВК-клипы и т. п.) и другими глазами посмотрела на коллег и единомышленников и даже на детей, которых учу», — говорит Екатерина Тишкова.

Проект «ТопБЛОГ» помогает заинтересованным в своем развитии блогерам построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях. Он объединил более 150 тысяч человек из 89 регионов России и 45 стран мира, а за четыре года его реализации количество просмотров контента конкурсантов превысило 1,5 миллиарда человек.

Жители Челябинской области могут стать участниками нового сезона проекта, подав заявку на сайте.