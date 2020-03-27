Автовокзалы Челябинской области меняют расписание рейсов

Это связано со снижением пассажиропотока.

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Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. И продлится она с 28 марта по 5 апреля. Таким образом, глава Российской Федерации призвал всех граждан по возможности остаться дома, чтобы не распространить коронавирус Covid-19 ещё больше.

Многие уже самоизолировались в своих домах и квартирах. Людей на улицах, в магазинах и общественном транспорте с каждым днем становится все меньше.

К примеру, значительно снизился пассажиропоток на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах. И в связи с этим, все транспортные организации и автовокзалы начали корректировать расписание движения автобусов.

Отметим, что на данный момент актуальную информацию об изменениях в расписании можно получить в круглосуточной справочной службе Центрального автовокзала по номеру: 8-351-778-62-42.