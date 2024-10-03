Челябинские учителя поделятся опытом с коллегами на форуме классных руководителей

В Москву отправились 16 южноуральских педагогов

Сегодня, 3 октября, в Москве стартовал Всероссийский форум классных руководителей, который собрал более 1000 участников из 89 регионов. Отправились в столицу и 16 педагогов из Челябинской области. Им предстоит прослушать лекции коллег, обсудить с ними актуальные проблемы в образовании детей, в том числе и вопросы безопасности учителей и учеников в школах, сообщают организаторы форума.

Подобный форум проходит в Москве уже в четвертый раз. Чтобы попасть на него, южноуральские учителя прошли отбор среди 40 тысяч специалистов. Они проходили тестирование по вопросам педагогики, решали специальные кейсы для учителей и отвечали на «50 вопросов классному».

Основными темами форума классных на этот раз стали воспитание молодежи на основе традиционных ценностей, инструменты и подходы к профориентации. Также педагоги обсудят взаимоотношения в коллективе и безопасность учителей и учеников. Лекции для участников события проведут деятели культуры, искусства, науки, спорта и других сфер.

По словам посла ФКР от Челябинской области Екатерины Тишковой, наши земляки основательно подготовились к форуму. Они готовы поделиться своими идеями и практиками с коллегами.

«Ждем от форума новых вызовов, спешим поделиться с коллегами наработками, которые у нас появились за прошедший учебный год. Форум — это событие, которое на несколько дней объединяет всех классных нашей большой страны, делает нас одной большой семьей», — добавила Екатерина Тишкова.

Стратегический партнер форума классных руководителей — АНО «Диалог Регионы». Форум проводится Министерством просвещения по поручению президента России. В этом году для педагогов подготовили насыщенную трехдневную программу. Это панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы, творческие встречи и марафон воспитательных практик классного руководства.

Автор: Лилия Полякова

