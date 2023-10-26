В рамках программы импортозамещения научный коллектив кафедр «Автомобильный транспорт» и «Двигатели внутреннего сгорания» ЮУрГУ разработал новый поршень. Он станет аналогом зарубежной детали и поможет собирать двигатели многоцелевого назначения для кораблей, локомотивов и тяжелой спецтехники, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.
Уральский дизель-моторный завод выпускает высокооборотные двигатели многоцелевого назначения ДМ-185. Но для их производства все еще применяются поршни известной немецкой фирмы. Уральский завод обратился к ученым ЮУрГУ за помощью в создании оригинального поршня из отечественных материалов.
«У нас есть ряд причин выбрать ЮУрГУ в качестве научного партнера. Прежде всего, это высокий уровень компетенций научных сотрудников, многолетний опыт прикладных исследований и разработок дизельных двигателей, а также уникальная исследовательская расчетно-экспериментальная база университета», — рассказал руководитель проекта УДМЗ Сергей Нефедов.
Проект челябинских ученых находится в стадии разработки. До конца 2023 года партия поршней, изготовленных на спецоборудовании в Китае, пройдет материаловедческие и моторные испытания на заводе в Свердловской области.
Добавим, что в планах УДМЗ к марту 2024 года приобрести и запустить высокотехнологичную установку для изготовления таких поршней. Также намечается и полная локализация всего цикла производства дизельного мотора. На Урале скоро смогут полностью собирать промышленные двигатели без участия зарубежных производителей.
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