Челябинские ученые придумали, как сохранить бургер свежим до трех недель

Продукт не придется замораживать

Ученые Южно-Уральского государственного университета разрабатывают новый способ сохранения мясного изделия свежим без использования вредных консервантов и морозильной камеры. Речь идет о применении экстракта растений, которые и продлят жизнь бургеру до трех недель. О новом проекте естествоиспытателей рассказали в пресс-службе ЮУрГУ.

Увеличить срок хранения мясных изделий могут натуральные консерванты: розмарин, имбирь и перечная мята. Их исследованием занимается старший преподаватель кафедры «Технология и организация общественного питания» ЮУрГУ Зилолахон Оленева.

«В мясных полуфабрикатах неизбежно применение консервантов. Обычно используются синтетические пищевые добавки со знаком Е. Они разрешены для применения, но это не значит, что они безопасны. Некоторые из них накапливаются в организме, могут вызвать онкозаболевания и аллергические реакции. Мы предлагаем использовать вместо них натуральные антиоксиданты», — отметила Зилолахон Оленева.

По ее словам, экстракты розмарина, имбиря и мяты гипоаллергенны, содержат витамины группы В и в целом полезны для организма человека.

«Главная роль антиоксидантов — продление срока хранения продукта благодаря антиоксидантной и антимикробной активности. Они не подменяют собой специй», — уточнили в пресс-службе.

Ученые ЮУрГУ разработали рецепт, который включает в себя специи черный перец, кардамон, китайский кубеб, корицу, красный перец и лавровый лист и антиоксиданты в виде экстракта.

«Применяемые нами натуральные консерванты способствуют уничтожению или значительному подавлению активности хеликобактера, кишечной палочки, золотистого стафилококка, а также ряда других потенциально опасных патогенных бактерий», — сказала ученая.

Исследованием заинтересовались уральские производители. Не исключено, что разработку внедрят на производстве. Сейчас завершается патентование продукта.