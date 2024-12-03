Ученые Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ разработали технологию получения кваса, который обладает антиоксидантным, иммуностимулирующим и витаминизирующим действием, сообщает пресс-служба вуза.
Напиток содержит высокие концентрации каротиноидов из экстракта хвои.
«В традиционном квасе нет такого важного для правильного функционирования организма каротина. И именно хвоя наиболее богата не только витаминным комплексом, но и самими каротиноидами», — рассказывает доцент кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Светлана Меренкова.
Хвойный экстракт исследователи изготовили в лабораторных условиях. В колбу для замачивания сырья поместили тридцатипроцентный спирт, в который добавили измельченную хвою. Спустя несколько суток в таком составе достигаются проникновение спирта в клетки хвои и извлечение из них каротиноидов и витаминов в чистый экстракт.
Готовить уникальный антиоксидантный напиток просто: к стандартному способу изготовления кваса добавляется этап введения в рецептуру хвойного экстракта. Сам квас получается безалкогольным.
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