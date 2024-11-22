Челябинские ученые создали полезные батончики из нута для спортсменов

Ими можно частично заменить мясо

Ученые ЮУрГУ изготовили полезные батончики из нута, которые позволяют частично заменить мясо, сообщает пресс-служба вуза.

Нут — культура семейства бобовых, которая богата белком. Научный сотрудник кафедры «Технология и организация общественного питания» Диана Тазеддинова предлагает получать из нута высокоочищенный порошок и использовать его как спортивное питание или добавку в различные блюда.

«Рынок растительного белка развивается с каждым годом, популярность набирают аналоги мясных продуктов, которые в России уже представлены более 100 брендами», — говорит Диана Тазеддинова.

Сейчас препараты для спортивного питания, как правило, получают из сои или пшеницы. У них есть свои недостатки. Например, в семенах сои присутствуют вещества, препятствующие пищеварению. А пшеница содержит глютен, который некоторые люди не переносят. Все эти вещества приходится удалять по специальной технологии.

«Нут лишен этих недостатков. При этом он содержит незаменимые аминокислоты, необходимые для организма человека и в особенности для людей, испытывающих физические нагрузки: лейцин, лизин, метионин, треонин. Последний, к примеру, участвует в синтезе коллагена и эластина, стимулирует иммунитет и помогает работе печени, препятствуя отложению в ней жиров», — отмечают в пресс-службе.

Диана Тазеддинова нашла оптимальные параметры для получения изолята из зерен нута и теперь экспериментирует с рецептурой полезных батончиков.

Также ученые ЮУрГУ предлагают обучать китайцев русскому языку с помощью нейросетей.