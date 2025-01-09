В Челябинске построят лабораторию для изучения опасных и неизвестных инфекций

Она появится на базе ГКБ № 9

В Челябинске дали разрешение на строительство семиэтажной лаборатории для изучения опасных и неизвестных инфекций. Соответствующий документ появился на сайте мэрии Челябинска.

В столице Южного Урала состоялись общественные обсуждения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров строительства лаборатории высокого уровня биологической безопасности в Ленинском районе.

В результате обсуждений строительство лаборатории на базе ГКБ № 9 было одобрено.

«Вопрос касается получения отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части минимального процента застройки — 19 (нормативное значение — 30) в целях строительства лаборатории высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки и изучения опасных и неизвестных инфекций в районе территории существующей Городской клинической больницы № 9 г. Челябинска (Ленинский район, ул. 5-я Электровозная, 5)», — говорится в документе.

Напомним, микробиологическую лабораторию для выявления новых инфекционных заболеваний и создания вакцин построят в Челябинске в рамках проекта Роспотребнадзора «Санитарный щит». Всего в России таких учреждений будет пять.

Новая лаборатория, согласно техзаданию, расположится возле ГКБ № 9. Здание будет семиэтажное, на каждом из этажей, кроме цокольного и седьмого, будет своя лаборатория.

Главная цель создания центра — быстрое реагирование, расшифровка инфекционных заболеваний, в том числе неизвестных, и предупреждение распространения болезней, поясняла главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Челябинской области Наталья Валеуллина.

Планируется создать лаборатории для изучения особо опасных вирусных инфекций, а также бактериологических и паразитологических исследований.

Сроки строительства корпуса пока неизвестны. ИА «Первое областное» отправило запрос с уточнением информации. На момент публикации материала ответ не поступил.