Челябинские транспортники в выходные игнорировали рейсы и расписание

Региональный Миндортранс выставит подрядчикам штрафы

В Челябинске проверили пассажирские перевозки на городских маршрутах. За первые дни апреля подведомственный региональному Миндортрансу организатор перевозок сравнил жалобы горожан и данные интеллектуальной транспортной системы. За выявленные нарушения: срыв рейсов и расписания, отказ от безналичной оплаты, игнорирование остановок — подрядчики понесут наказание штрафами, сообщил организатор перевозок Челябинской области.

Интеллектуальная транспортная система Челябинска фиксирует работу общественного транспорта, пропускную способность на дорогах, светофоры и отслеживает работу уборочной техники. В первые дни апреля организатор перевозок зафиксировал многочисленные нарушения в работе маршруток и автобусов.

Так, на маршруте 203 вместо среднего автобуса использовали малого класса. На 23-м и 33-м маршрутах не соблюдали расписание движения, на 9, 2 и 64-м в вечернее время вообще срывали рейсы. Другие перевозчики не соблюдали схему движения, не останавливались в указанных в схеме пунктах, не открывали все двери и отказывались от приема безналичной оплаты проезда.

В организации перевозок Челябинска пояснили, что за нарушение условий контракта перевозчикам выставят штрафы. В худшем случае контракты с ними могут быть расторгнуты.

Напомним, в Челябинске с 1 апреля отменили троллейбусы № 8, 11, 15, трамвайный маршрут № 8.