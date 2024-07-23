Челябинские таможенники развернули на границе фуры с дынями и арбузами

38 тонн продукции везли несуществующему получателю

Челябинские таможенники в районе пункта пропуска Бугристое остановили два большегруза, в одном из которых находилось 20 тонн арбузов, а в другом — 18 тонн дынь. Выяснилось, что машины направлялись несуществующему получателю, поэтому их отправили обратно, в Казахстан, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.



«Согласно товаросопроводительным документам плоды бахчевых культур следовали в Челябинск и Екатеринбург для реализации», — рассказали в пресс-службе.

Так как машины ехали к несуществующему получателю, поставку признали фиктивной.

«В текущем году мобильные группы выявили более 20 транспортных средств с признаками фиктивной поставки перевозимых товаров. Общий вес товаров составил свыше 300 тонн», — отметил заместитель начальника таможни Станислав Васев.

Он уточнил, что в основном речь идет о плодоовощной продукции.

«Легальность ввоза и безопасность не подтверждается как сопроводительными документами, так и заявляемыми характеристиками товаров», — добавил Васев.