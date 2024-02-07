В Челябинской области таможенники совместно с пограничниками задержали крупную партию украинских сладостей общим весом около тонны. Фура с грузом приехала из Казахстана, сообщила пресс-служба Челябинской таможни.

В ходе досмотра инспекторы нашли более 800 упаковок кондитерских изделий. По словам перевозчика, он не знал о стране происхождения груза.

«В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации данная продукция, страной происхождения либо страной отправления которой является Украина, запрещена к ввозу» — отметил начальник службы таможенного контроля Челябинской таможни Денис Цымбал.
В отношении перевозчика возбуждено административное дело по статье 16.3 КоАП РФ, (несоблюдение запретов на ввоз товаров в Российскую Федерацию). Водителю грозит штраф до 300 тысяч рублей.