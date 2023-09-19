Челябинские студенты стали финалистами всероссийского конкурса «Флагманы образования»

В Москву отправятся четыре южноуральца

В регионах России определили 299 финалистов конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Челябинскую область представят четыре студента, сообщает пресс-служба правительства региона.

В число финалистов вошли Анна Гафарова из ЮУрГГПУ, Виктория Комбарова и Екатерина Тангашева из ЧелГУ и студент Челябинского педагогического колледжа № 1 Савелий Тарасов.

Финальные испытания конкурса пройдут в ноябре. Финалистов ждут командные и индивидуальные испытания. В программе также дискуссионные площадки, круглые столы с участием ведущих экспертов в сфере образования, профессиональные, творческие мастерские и многое другое.

Участники конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы, войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации.

Проект «Флагманы образования» создает условия для поиска и поддержки наиболее талантливых и мотивированных кадров в сфере образования, педагогических работников и студентов.