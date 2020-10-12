Южноуральцы на амбулаторном лечении будут получать бесплатные лекарства

Приоритет отдадут пожилым, беременным и детям.

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Южноуральские больные, находящиеся на амбулаторном лечении, будут получать бесплатные лекарства. Уже в прошедшую пятницу финансовые средства были доведены до медицинских организаций. Большая часть пациентов начнёт получать препараты на этой неделе, заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.



«В пятницу все деньги были доведены до медицинских организаций, и уже кто-то с завтрашнего дня, а основная масса в течение недели, начнёт обеспечивать пациентов лекарствами на амбулаторном этапе. Это прежде всего беременные женщины, люди старше 65 лет, инвалиды. Они будут получать в соответствии с назначениями врача набор лекарственных препаратов, в том числе и от коронавируса в случае подтверждения ковидной инфекции»,— сказала Ирина Гехт.

В Челябинской области были пересмотрены алгоритмы оказания лечебной помощи, подчеркнула заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова. По её словам, для этого были учтены современные клинические рекомендации.

«Понятно, что детям, пожилым, беременным нужно приоритетное обеспечение лекарствами. Среди лекарств, которые получат пациенты, мы предусмотрели и антибактериальные препараты. Чтобы получить медицинскую помощь, нужно обратиться в колл-центры Минздрава. Сегодня мы вывели фактически в два раза больше сотрудников для информирования граждан»,— подчеркнула заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

Напомним, ранее стало известно, что на Южном Урале пациентов с коронавирусом на компьютерную томографию будут возить машины «Яндекс. Такси». Соглашение с компанией заключено до конца месяца, но может быть продлено до конца года. Всего к больницам Челябинска и Магнитогорска будет прикреплено 19 и 12 машин, соответственно. Они будут возить только пациентов с коронавирусом.

Добавим, что за сутки в регионе прибавилось 95 человек с COVID-19. Общее число заражённых возросло до 17 875 человек.