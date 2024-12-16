Челябинские синоптики рассказали, когда станет известен прогноз погоды на новогоднюю ночь

Спойлер: пока судить о чем‑то еще очень рано

Уже с начала декабря многих жителей Челябинской области волнует, какая ожидается погода в новогоднюю ночь. Южноуральцы исследуют различные сайты и сводки в надежде зацепиться хоть за что-то. В последние дни в разных пабликах начала распространяться информация о том, что 31 декабря в регионе будет около −10 градусов и без осадков. Однако синоптики областного Гидрометеоцентра подчеркнули, что на сегодняшний день определить, какой будет погода в новогоднюю ночь, невозможно.

«Источников прогнозов погоды очень много — как официальных, так и неофициальных. Прогноз без комментария можно найти в любом телефоне, поскольку они генерируют информацию с помощью одной из множества физико-математических моделей»,— уточнили в областном Гидрометеоцентре.

Иными словами, большинство популярных погодных сервисов, хоть и предоставляет прогноз погоды на неделю и более вперед, основывается лишь на средних многолетних температурных значениях. И если в один из годов 31 декабря было −30 градусов, а в другой — всего ноль, то средней цифрой, которую покажут сервисы, будет минус 15.

«В связи со спецификой обработки информации синоптики Челябинского Гидрометцентра занимаются кратковременным прогнозом на 1—3 суток и консультированием о погоде до 7 суток. Прогнозы на более длительные сроки не составляем в связи с динамическими процессами в атмосфере, при которых оправдываемость прогнозов может свестись к нулю»,— подчеркнули синоптики.

Предварительный прогноз на 31 декабря может быть известен только ближе к 25 декабря. А точный прогноз с минимальными отклонениями — 29—30 декабря.