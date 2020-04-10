Министр образования Челябинской области дал рекомендации по дистанционному обучению детей с ОВЗ

Александр Кузнецов подчеркнул, что это совместная работа учителя и родителя.

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В Челябинской области родители и педагоги часто интересуются, как организовать процесс дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. На этот вопрос ответил министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

«У нас более 10% детей в системе общего образования имеют те или иные ограничения здоровья. Для них необходимы соответствующие условия. На сайте министерства просвещения РФ есть особый раздел, он скомплектован Институтом коррекционной педагогики РАН, где выложены все рекомендации о том, как работать с такими детьми в ситуации дистанционного образования. Я призываю обратиться именно к этому ресурсу и посмотреть, как именно работать с тем или иным ребенком», — подчеркнул министр образования.

По словам Александра Кузнецова, из-за того, что встречаются разнообразные патологии, единого подхода нет, необходимо искать рекомендации, которые касаются конкретного случая. Кроме того, министр отметил, что организация дистанционного обучения детей с ОВЗ, это совместная работа педагога и родителей.