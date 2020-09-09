Мобильный «Кванториум» открылся для школьников из Еманжелинска

Дети знакомятся с технологиями будущего, а также разрабатывают свои проекты.

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Сразу две площадки дополнительного образования для детей открылись на этой неделе в Еманжелинске. В детском центре «Радуга» школьникам до 18 лет на две недели предоставили квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, 3-д принтеры, лазеры, граверы и другое современное оборудование.

В школе № 16 заработала стационарная образовательная площадка «Новые места» для детей от 9 до 11 лет. Детям и педагогам предоставили обучающие материалы по 3-д и авиамоделированию, робототехнике, а также промышленному дизайну.

«Было приобретено оборудование, отремонтированы площади для того, чтобы это оборудование использовалось максимально эффективно, были подготовлены специалисты, которые работают в этой системе. Это не новые кадры, это все те, кто работали в отрасли. Те, кто получили новые знания, новые компетенции, значит, могут пользоваться этим оборудованием максимально с пользой и эффективно для обучения», — рассказала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Школьникам предлагают не только создать собственные проекты, но и реализовать их. Лучшие «умные разработки» могут купить крупные промышленные предприятия региона.