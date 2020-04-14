Ник Бэйлен поделился мнением об эпидемии коронавируса в США

Защитник «Трактора» рассказал о брате, который работает по 17 часов в сутки.

Послушать 00:00

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен рассказал о том, как США переживает пандемию коронавируса, а также прокомментировал слухи о том, смогут ли иностранцы выступать в следующем сезоне КХЛ. Своим мнением хоккеист поделился в рамках большого интервью.



Ситуацию с Covid-19 в Америке игрок охарактеризовал как очень тяжёлую. Особенно сильно Ник Бэйлен переживает за штат Нью-Йорк, где новой инфекцией заражено больше всего людей. Именно там живут родители игрока «Трактора» и его старший брат Мэтью, который работает в больнице. По словам Ника Бэйлена он проводит на работе большую часть времени.

«Он принимает новых пациентов, обучает медсестер и врачей, делает звонки насчет лекарств и смотрит, чтобы все исполняли рекомендации министерства здравоохранения штата. Мэтью трудится по 16-17 часов в сутки и вот только получил один выходной после 18 дней работы подряд. Так что я очень сильно переживаю за моих братьев, которые вынуждены работать», — цитирует Ника Бэйлена AllHockey.ru.

Прокомментировал Ник Бэйлен и информацию о том, что из-за закрытых границ следующий сезон КХЛ может начаться без иностранных игроков. По словам защитника, он готов приехать в расположение команды, как только разрешат международные перелёты.

«Я надеюсь, что мы сможем вернуться к нормальной жизни — в скором будущем и, возможно, в следующем месяце. Многие компании занимаются производством лекарств, вакцин против коронавируса. Сейчас ситуация меняется каждую неделю, каждый месяц. Посмотрим, какое решение в этом случае примет КХЛ», — сказал Ник Бэйлен.

Напомним, в прошедшем сезоне «Трактор» занял 11 место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф. Ник Бэйлен провёл за «чёрно-белых» 36 игр, в которых набрал 25 очков при показателе полезности «+8» и 20 минутах штрафа.