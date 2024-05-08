Челябинские ревизоры записали видеоролик со стихами ко Дню Победы

Он посвящен спецподразделению региона

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сотрудница Главного контрольного управления Челябинской области Елена Иванова написала стихи для одного из спецподразделений региона.



«Поводом было их возвращение из очередной командировки. В стихотворении выражены чувства всех матерей, жен, дочерей защитников Родины, которые всегда ждут и верят в своих героев», — сказали в пресс-службе ГКУ Челябинской области.

Стихами поделились в преддверии великого праздника — Дня Победы.

Видеоролик записали при поддержке медиахолдинга «Первый областной» и Государственного исторического музея Южного Урала.