Сотрудница Главного контрольного управления Челябинской области Елена Иванова написала стихи для одного из спецподразделений региона.
«Поводом было их возвращение из очередной командировки. В стихотворении выражены чувства всех матерей, жен, дочерей защитников Родины, которые всегда ждут и верят в своих героев», — сказали в пресс-службе ГКУ Челябинской области.
Стихами поделились в преддверии великого праздника — Дня Победы.
Видеоролик записали при поддержке медиахолдинга «Первый областной» и Государственного исторического музея Южного Урала.