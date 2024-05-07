Челябинские радийщики рассказали об изнанке профессии

Коллеги из «Радио 100» и «Бизнес ФМ Челябинск» отмечают свой профессиональный праздник

129 лет назад 7 мая российский физик Александр Попов представил прибор, который передавал сигнал на расстоянии 60 метров. Так началась история объединения людей из разных уголков города, региона, страны словом или музыкой. Сегодня отмечается День радио. Наши коллеги по медиахолдингу, профессиональные радийщики, рассказали, кто знает все песни наизусть и почему ведущему эфира надо быть немного актером.



В редакции с утра оживленно, каждый занят своим делом. Улучив минутку, чтобы рассказать о работе, главный редактор «Радио 100» Кристина Вовченко украдкой поглядывает на монитор с изображением графиков. Там — музыкальные композиции, которые выйдут в эфир.





Многие думают, что на радио музыку ставит диджей. На самом деле для этого существует специальная программа, которая формирует плейлист, объяснила Кристина Вовченко. Далее музыкальный редактор его корректирует, чтобы композиции не шли в одно и то же время день за днем. Кроме того, нужно слушать все хиты, чтобы они соответствовали формату.

«За счет ротации слушатель получает каждый раз новый продукт. Я знаю все песни наизусть, какие играют. Прежде чем добавить новинку, нужно посмотреть, какой рейтинг, послушать, подходит ли по формату. Наш формат — мягкая фоновая музыка. Ее можно слушать на работе, в дороге, дома», — рассказала главный редактор.





Главный редактор «Бизнес ФМ Челябинск» Андрей Фролов показывает журнал 1994 года выпуска со словами, что его заинтересовала статья про радио. Тогда он и решил стать журналистом.

«Я 30 лет на радио работаю, Маня!» — обратился к коллеге Андрей Фролов.

«А мне просто 30 лет», — ответила ему продюсер Мария Полевщикова.

«Маня, когда ты родилась, я купил этот журнал и пошел на радио работать», — продолжил Андрей.





Для работы на радио важен голос, причем с правильной эмоцией. Она может быть яркой, чтобы слушатель встрепенулся. В информационном вещании есть микроинтонации с приглушенными эмоциями.

«Ты не должен слишком ярко говорить, но и не должен бубнить. Каждый свои фишечки ищет. Нужна правильная речь и грамотное произношение», — отметил главный редактор.

Культура речи, приятный тембр голоса, умение говорить на любые темы — далеко не все, чем должен обладать журналист. Из других необходимых умений — способность переключаться на работу, ведь по ту сторону эфира многотысячная аудитория со своими потребностями.





«Настраиваться на эфир — привычка. Как у актеров — вживаешься в роль, образ. Когда выходишь в эфир, отключаешься от того, что вне студии, и включаешься в работу. Как пел Фредди Меркьюри — „Шоу должно продолжаться“», — рассказал ведущий музыкального эфира «Радио 100» Алексей Воронин.

У ведущего эфира «Бизнес ФМ Челябинск» Петра Оликера свои фишки: «Запускаешь мотор и слушаешь „Бизнес ФМ“ федеральных коллег, начинаешь потихонечку в повестку входить. Ритуалов перед эфиром нет — есть настрой, любовь к своему слушателю. В моем кругу общения подавляющее большинство слушают „Бизнес ФМ“».





«Бизнес ФМ» слушают люди образованные, с высоким достатком, те, кто интересуется экономическими новостями. В студию на интервью приходят эксперты и предприниматели. И журналист должен быть хорошо подкованным в экономической сфере.





Работать на радио — значит постоянно быть в тонусе и следить за новостной повесткой, уверен ведущий новостей «Бизнес ФМ Челябинск» Иван Уткин.