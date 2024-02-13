В Челябинской области радио слушают почти 15% жителей

Оно наиболее популярно в Снежинске и Сосновском районе

Во вторник, 13 февраля, во всем мире отмечают День радио. В Челябинской области этот способ передачи информации популярен среди 14,8% жителей. Результаты опроса южноуральцев обнародовала пресс-служба Центра общественного мониторинга (ЦОМ).



Радиовещание — наиболее эффективный способ передачи информации, если нет электричества, интернета, а под рукой не оказалось телефона. Оно играет существенную роль в чрезвычайных ситуациях, напомнили в пресс-службе.

Социологи изучали информационные предпочтения жителей сел, деревень и крупных городов, в том числе Челябинска и Магнитогорска. Всего в исследовании приняли участие 17,5 тысячи человек из 43 муниципалитетов.

Жителям задавали следующий вопрос: «Из каких источников Вы чаще всего узнаете новости и другую полезную информацию?». 57,9% опрошенных указали телевидение, 44,7% — социальные сети, 32,3% — интернет-поисковики, а 14,8% — радио.

«Если сравнивать с показателями трехлетней давности, то радио прибавило 3,1% по популярности. Это если смотреть статистику по всей области. Гораздо чаще радио как источник получения информации выбирают в Снежинске и Сосновском районе — там популярность достигает 20%. Толкают вниз статистику Чесменский, Нагайбакский и Брединский муниципальные районы, где количество радиослушателей колеблется в районе 5%. В Челябинске новости по радио узнают 16,9% горожан», — рассказали в Центре общественного мониторинга и проектов Челябинской области.

Добавим, исследование проводил Департамент социологических проектов АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» с 6 октября по 6 декабря 2023 года.