На челябинской телебашне зажжется праздничная иллюминация в честь Дня радио

Подсветка будет включена с десяти вечера до полуночи

Мэрия Челябинска в пятницу, 7 мая, вспомнила историю становления Челябинского областного радиотелевизионного передающего центра. 65 лет назад в апреле началось строительство телецентра.19 декабря 1958 года считается официальным днем его рождения.

«С момента образования Челябинского радиотелецентра телерадиовещание на Южном Урале развивалось в одном темпе со всей страной. В 2001 году радиотелецентр вошел в состав РТРС и обрел новое дыхание. В 2011—2018 годах РТРС создал в Челябинской области сеть цифрового эфирного телерадиовещания из 73 объектов. Строительство цифровой телесети в регионе предусматривалось федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009—2018 годы», — сообщает администрация города.

В конце 2018 года в регионе были запущены передатчики второго мультиплекса. 98,75% населения Челябинской области получили цифровой телесигнал, он стал доступен для 3 млн 45 тысяч человек.



Челябинский ОРТПЦ подарит челябинцам на День радио праздничную иллюминацию.