Алексей Текслер поздравил работников радио и отрасли связи с профессиональным праздником

День радио отмечают ежегодно с 1945 года

Сегодня, 7 мая, в России отмечается День радио. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с профессиональным праздником работников всех отраслей связи, радиотехники и радиожурналистики.

«Вы вносите весомый вклад в формирование насыщенного информационного пространства Южного Урала, обеспечиваете успешную работу телерадиокомпаний региона, создаете и развиваете современные технологии для общения людей и эффективных коммуникаций в разных сферах»,— отметил губернатор.

По его словам, сегодня Челябинская область входит в число регионов-лидеров страны по доступности и востребованности цифровых сервисов и качеству предоставляемых услуг. Алексей Текслер подчеркнул, что все это благодаря ежедневному упорному труду профессионалов, которые посвятили свою жизнь отрасли связи.

Также губернатор пожелал им новых достижений и здоровья.

Дата 7 мая выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1895 году выдающий русский физик и изобретатель Александр Попов на заседании физического отделения Русского физико-химического общества в Санкт-Петербургском университете продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему, которая была пригодна для надежного обмена информационными сигналами.