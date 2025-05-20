Челябинские психиатры создали бота для помощи при первом психотическом эпизоде

75% его пользователей — молодые люди

Специалисты Областной клинической психиатрической больницы № 1 разработали чат-бота для помощи людям, столкнувшимся с первым психотическим эпизодом. Он работает круглосуточно, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Бот предлагает несколько ключевых функций: ведение дневника симптомов с графиками прогресса, получение экстренной помощи и информации о заболевании, а также напоминания о приеме лекарств.

«Молодёжь привыкла решать повседневные задачи через цифровые инструменты: искать информацию, общаться, управлять здоровьем. Чат-бот, как привычная платформа, становится для них естественным способом получить поддержку. Это подтверждает и наш опыт: 75% пользователей бота — люди до 30 лет», — отмечает заведующим мужским отделением первого психотического эпизода ОКСПНБ № 1 Виталий Чинарев.

По словам специалистов, интеграция помощи в привычную среду повышает вовлеченность в лечение и снижает барьеры для обращения за профессиональной поддержкой.