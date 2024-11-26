Челябинская школьница завоевала шесть медалей на первенстве России по гонке дронов

Анастасия Илькаева показала высший пилотаж в пилотировании беспилотных воздушных судов

Удивительный результат показала челябинская школьница на первенстве России по гонке дронов. На соревнованиях в Сочи Анастасия Илькаева завоевала шесть медалей в пилотировании дронов различных классов. В ее активе две золотые, три серебряные и одна бронзовая награды. Призерами соревнований стали еще четыре челябинских спортсмена, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Состязания прошли на федеральной территории «Сириус» — на олимпийском стадионе «Фишт». Здесь обустроили специальную площадку, на которой и состязались участники чемпионата и первенства России по гонке дронов. Пилотам необходимо было продемонстрировать уровень навыков пилотирования дронов 75, 200 и 330 классов.

«Каждый из участников должен был пройти строжайший отбор сначала в сборную команду региона, а затем вошел в число лидеров по итогам всероссийских отборочных этапов. В общей сложности более 100 участников из 20 регионов приняли участие в финале соревнований», — сообщила пресс-служба Федерации гонок дронов России.

За титулы победителей участники первенства России боролись в шести дисциплинах — личных и командных состязаниях в пилотировании FPV-дронов 200 и 330 классов на большой площадке, а также дронов 75 класса — на малой площадке. FPV (First Person View) — технология, которая позволяет пилоту видеть окружение дрона в реальном времени и полностью погружаться в полет.

На соревнованиях участникам необходимо было пройти специальную трассу. Им нужно было не допустить ошибок и преодолеть все испытания как можно быстрее. Федерация гонок дронов России наглядно продемонстрировала, как это все выглядит изнутри.





Высочайший уровень мастерства пилотирования FPV-дронами продемонстрировала челябинка Анастасия Илькаева. Она завоевала аж шесть медалей в разных дисциплинах: две золотые, три серебряные и одну бронзовую. Призерами соревнований стали и другие челябинские спортсмены. Так, в активе Артема Манапова золотая и две бронзовые медали. Кира Чебан завоевала серебро, а Алексей Волков и Егор Наумов заняли третьи места.

В рамках соревнований состоялся также семинар, в котором приняли участие руководители Федерации гонок дронов России, а также ведущие специалисты и тренеры по этому техническому виду спорта. Они отметили одну интересную тенденцию: средний возраст спортсменов в гонках дронов сейчас составляет 17—18 лет.

«Если в 2018 году средний возраст спортсменов составлял 45 лет, то сейчас молодежь заполонила индустрию. Так, одному из лучших пилотов России 6 лет, Испании — 10 лет, а Казахстана — 8 лет», — рассказал вице-президент Федерации гонок дронов России Вадим Дзема.

Он также отметил важность развития вида спорта гонки дронов и его более активного распространения среди молодежи. В нашей стране существует множество профессий в сфере беспилотников, поэтому гонки дронов — отличный старт для карьеры. Федерация гонок дронов России позволяет не только строить спортивное будущее, но и развиваться в профессиональном плане. Так, в 2023 году открыла образовательный центр, где обучают операторов БПЛА.

Первенство России по гонкам дронов — первые в России официальные соревнования для детей и подростков по этому технологичному виду спорта. По итогам состязаний участники могли получить спортивные разряды. Кроме того, эти старты стали основой для формирования сборных страны для участия в международных соревнованиях в 2025 году.





Фото: Федерация гонок дронов России и из личного архива Анастасии Илькаевой.