Челябинка привезла сыну в колонию наркотики в сухофруктах

Теперь женщине грозит крупный срок

Сотрудники челябинской колонии обнаружили наркотик в передаче, предназначенной одному из заключенных. Запрещенное вещество было обнаружено внутри сушеных фиников, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области.

«Сухофрукты вместе с другими продуктами питания доставила в учреждение 57-летняя местная жительница для своего сына, который отбывает наказание за распространение наркотиков. Сверток был тщательно спрятан в сладких плодах финиковой пальмы. Как показала проведенная экспертиза, обнаруженное и изъятое наркотическое вещество — метадон общей массой 0,14 грамма», — говорится в сообщении.

По словам женщины, она не знала о запрещенном содержимом своей передачи. Тем не менее она задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За незаконную перевозку наркотических веществ ей грозит до 20 лет лишения свободы.