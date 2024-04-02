Сбытчицу сильнейшего наркотика задержали в Копейске

Женщина распространяла через тайники психостимулятор

В Копейске полицейские задержали 33‑летнюю женщину, у которой при себе оказалось два свертка с сильнейшим наркотическим веществом. Выяснилось, что копейчанка сбывала запрещенное вещество через тайники на территории города, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Работая с подозреваемой, полицейские установили, что она разложила по тайникам 40 аналогичных свертков. Их изъяли. Общая масса запрещенного вещества превысила 40 граммов.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков (часть 3 статьи 30, пункт «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ). Подозреваемую заключили под стражу.