Ищем опору, ловим преступника и учимся любить в майские праздники

Рассказываем, что можно почитать в длинные выходные

День книг и авторского права в России ежегодно отмечают 23 апреля. Журналисты редакции ИА «Первое областное» подготовили для вас подборку книг, которые с удовольствием читали сами и советуют вам полистать в майские праздники.

Книга Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности» посвящена личностному росту. Автор научит вас достигать важные цели. И докажет, что ни социальное положение, ни возраст не способны повлиять на успех.

Любителям интеллектуальных триллеров советуем произведение «До февраля» Шамиля Идиатуллина. Непредсказуемые сюжетные линии, напряженный детектив и романтическая линия в рассказе — все это в одной книге.

«Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса — одна из величайших книг XX века. Вас ждет завораживающее повествование, в котором обыденность смешивается с вечностью.

«Пиши сокращай» Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой показывает, как правильно написать рекламный, информационный, журналистский и публицистический текст. Следуя рекомендациям, вы научитесь писать просто и увлекательно.

Обратите внимание на захватывающий литературный триллер Дмитрия Набокова «Отчаяние». Берлинский коммерсант Герман убежден в своей гениальности. Он замышляет преступление, которое, подобно произведению искусства, должно стать шедевром изобретательности и безупречности исполнения. Однако жизнь оказывается намного остроумнее...

Также в списке рекомендованной литературы «Гордость и предубеждение» Джейн Остен — самый популярный женский роман в мире и одна из лучших книг всех времен и народов.

Книга «Все закончится, а ты нет» Ольги Примаченко понравится тем, кому сейчас нужны слова поддержки и утешения. В нашей жизни бывают разные моменты, иногда не очень хорошие. Эта книга поможет пережить проблемы и обрести опору.

Любителям психологии советуем книгу «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги. Полезные советы автора позволяют читателю раскрыть свой потенциал и подняться на вершину успеха.