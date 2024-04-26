Регистрационные подразделения ГИБДД в Челябинской области изменят график работы на майские

Удобное отделение МРЭО, а также дату и время посещения можно выбрать на «Госуслугах»

Госавтоинспекция Челябинской области информирует о графике работы регистрационных подразделений (МРЭО) в предстоящие выходные и праздничные дни.

Предоставление услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД региона будет осуществляться по следующему графику: 30 апреля, 2, 3, 4, 7, 8 и 11 мая — рабочие дни; 28, 29 апреля, 1, 5, 6, 9, 10 мая — выходные.

Второе отделение МРЭО в челябинском МФЦ (Университетская набережная, 125) будет работать 27 апреля, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 мая (8 мая — короткий день, с 9:00 до 16:00); 28—30 апреля, а также 1, 5, 9—12 мая — выходные.

В ведомстве напомнили, что удобное отделение МРЭО, а также дату и время посещения можно выбрать на «Госуслугах».

«Выбранное подразделение непосредственно работает над заявлением пользователя портала „Госуслуги“: проверяет наличие оснований для отказа, рассылает запросы по межведомственным каналам. Оно также выставляет счет-квитанцию на оплату госпошлины со своими реквизитами. Нельзя выбрать одно подразделение, а прийти за результатом совсем в другое или записаться за получением одной госуслуги по линии Госавтоинспекции сразу в несколько подразделений — не забывайте отменять лишние бронированные заявления. Тем самым вы освобождаете время для посещения другому человеку», — напомнили в ГИБДД.

Автомобилистам напоминают также о необходимости проверить наличие всех документов для получения госуслуги.

«Обратите внимание, что полис ОСАГО начинает свое действие на следующий день после его оформления. Именно данный факт может стать причиной отказа в получении госуслуги», — добавили в ведомстве.

Ранее Первое областное информагентство сообщало, как «Почта России» в Челябинской области изменит график работы в майские праздники.